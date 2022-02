(Ottawa) La balance commerciale de marchandises du Canada est retournée en position déficitaire au mois de décembre.

La Presse Canadienne

Statistique Canada rapporte mardi que les importations de marchandises du Canada ont augmenté de 3,7 % tandis que les exportations ont diminué de 0,9 %. Par conséquent, après avoir affiché six excédents mensuels consécutifs, la balance commerciale est passée d’un excédent de 2,5 milliards en novembre à un déficit de 137 millions en décembre, une position essentiellement en équilibre, selon l’agence fédérale.

Les importations totales ont atteint en décembre un sommet inégalé de 57,7 milliards. Des hausses ont été observées dans huit des onze sections de produits.

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont augmenté de 6,6 % alors que les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 0,6 %. Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 1,4 % alors que les importations en provenance de ce pays se sont accrues de 2,1 %.

Les importations de matériel et pièces électroniques et électriques ont le plus augmenté en décembre, de 16,2 % à 7 milliards, surtout grâce aux importations en hausse de 52,1 % d’appareils de communication et d’appareils d’audio et de vidéo, une catégorie dominée par les téléphones intelligents.

Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont augmenté de 5,1 % à 8,9 milliards, le plus haut niveau enregistré depuis février 2020, juste avant l’éclatement de la crise sanitaire au Canada.

D’autre part, Statistique Canada a calculé qu’après avoir atteint un sommet inégalé en novembre les exportations totales ont diminué à 57,6 milliards en décembre, bien que des hausses aient été observées dans la majorité des sections de produits.

Les exportations de produits énergétiques ont diminué de 5,9 % en décembre, surtout à cause du déclin de 5 % des livraisons à l’étranger de pétrole brut et de 33,5 % des exportations de charbon.

Statistique Canada a tout de même noté que malgré la baisse mensuelle, les exportations de produits énergétiques ont affiché une hausse de 82,8 % en 2021 comparativement à 2020, soit la plus forte hausse annuelle enregistrée parmi toutes les sections de produits.