La province n’est pas sortie de la pandémie, loin de là. Malgré tout, il faut dès maintenant se préparer pour l’après.

André Dubuc La Presse

« Le Québec vit trois transitions », soutient Mia Homsy, PDG de l’Institut du Québec, groupe de réflexion économique voué au progrès socioéconomique. Il a été fondé en 2014 par HEC Montréal et le Conference Board du Canada.

La première de ces transitions est démographique, causée par le vieillissement de la population. « On le vit au Québec, mais on n’est pas le seul, dit-elle. Toutes les économies avancées sont dans la même situation. Tous les pays vont se battre pour attirer le meilleur talent. »

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Mia Homsy, PDG de l’Institut du Québec

Mme Homsy exposera ses vues dans le cadre d’un atelier avec Luc Godbout sur la place des petites nations confrontées à la mondialisation.

L’évènement s’inscrit dans le cadre de 13 séances virtuelles portant sur le leadership et responsabilité citoyenne organisées par l’École de technologie supérieure (ÉTS) avec le soutien financier de la Fondation Jarislowsky.

Parmi les conférenciers, on trouve l’ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard, le fondateur de CGI Serge Godin, Gérard Bouchard, le scientifique en chef du Québec Rémi Quirion et Jean-Pierre Corbeil, de Statistique Canada.

L’évènement est commencé depuis le 7 janvier et doit se terminer le 10 avril avec un symposium.

La conférence de Mme Homsy se déroule samedi matin à 9 h. Elle a bien voulu parler à La Presse en amont de l’évènement.

La deuxième transition à laquelle sera confrontée la province est liée à l’accélération numérique, explique Mme Homsy. « Il va y avoir de plus en plus pression pour que le Québec reste concurrentiel à l’échelle planétaire et que la province reste intégrée dans les chaînes de valeur et qu’on puisse continuer à exporter », mentionne celle qui détient une maîtrise en gestion internationale de HEC Montréal.

La PDG de l’Institut du Québec donne l’exemple de l’achat en ligne, de la gestion de données, de l’intelligence artificielle qui permet l’analyse de mégadonnées. « Si nos entreprises ne font pas ce virage, elles vont perdre de leur compétitivité. Même si la pénurie de main-d’œuvre crée un contexte favorable à l’automatisation, le Québec a accru son retard dans les investissements privés dans la machinerie par rapport aux Américains pendant la pandémie », souligne-t-elle.

La dernière transition est écologique. « Ça englobe la transition énergétique et la lutte aux changements climatiques qui entraîneront des impacts monumentaux sur notre consommation et nos modes de production », dit la conférencière. D’après elle, le Québec a des atouts à faire valoir avec ses accords commerciaux, sa main-d’œuvre qualifiée, son hydroélectricité et sa bourse du carbone.

« Il va falloir se poser des questions en termes de développement économique, recommande-t-elle. Quelles seront nos stratégies pour se positionner à travers les trois transitions dont j’ai parlé. »