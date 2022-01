Écoles de gestion

La finance durable s’invite à l’université

Évaluation des risques climatiques d’une entreprise, mesure des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et calcul des émissions carbone d’une entreprise : ces thèmes s’incrustent de plus en plus dans les écoles de gestion au moment où la finance durable s’impose. Le virage est toutefois loin d’être chose faite.