Économie

Rapport d’experts

Une taxe sur les maisons de plus de 1 million aiderait à modérer le marché

(Vancouver) Une surtaxe annuelle sur les maisons d’une valeur supérieure à un million de dollars pourrait aider à limiter les inégalités en matière de logement et à modérer l’activité sur le marché, selon un rapport. Paul Kershaw, fondateur de Generation Squeeze et auteur du document publié mercredi avec la contribution de 80 experts, a affirmé que cela faisait partie d’une série de recommandations visant à considérer le logement comme un lieu de résidence et de vie plutôt qu’un moyen de s’enrichir.