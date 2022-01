(Ottawa) Le taux de chômage a légèrement augmenté au Québec en décembre, pour s’établir à 4,6 % (+0,1 %), ce qui clôture une année de rattrapage complet pour le marché le marché du travail en 2021.

Hélène Baril La Presse

C’était toutefois avant la vague Omicron et les nouvelles restrictions qui ont réduit l’activité économique au Québec et dans plusieurs autres provinces. L’enquête de Statistique Canada sur la population active a été réalisée dans la semaine du 5 au 11 décembre.

L’économie canadienne a ajouté 55 000 emplois pendant cette période, et le taux de chômage s’est établi à 5,9 %, en légère baisse par rapport au mois précédent (6 %). Ce taux reste plus élevé qu’avant la pandémie, à 5,7 % en février 2020.

C’est en Ontario qu’il s’est créé le plus d’emplois le mois dernier. Au Québec, l’emploi est resté stable. Les hausses dans le travail à temps plein ont été contrebalancées par les baisses observées dans le travail à temps partiel, rapporte Statistique Canada. À 4,6 %, le taux de chômage au Québec reste près de son niveau d’avant la pandémie.

La région métropolitaine de Québec enregistre le le plus faible taux de chômage au Canada, à 2,6 %. À Montréal, le taux de chômage est passé de 5,8 % en novembre à 5,3 % en décembre.

Au Québec, c’est surtout dans le secteur de la construction que les emplois ont été créés. À l’échelle nationale, les hausses ont été principalement attribuables aux secteurs de la construction et des services d’enseignement.

Au cours des 12 derniers mois, la croissance de l’emploi s’établit à 158 000 au Québec (+3,8 %), et à 413 000 (+5,7) en Ontario.

Fait à signaler, le taux de chômage ajusté — qui comprend les personnes qui voulaient un emploi, mais qui n’en ont pas cherché un — s’est établi à 7,6 %, et cet indicateur est revenu pour la première fois au niveau observé avant la pandémie.

Le chômage de longue durée, soit qui dure depuis 27 semaines ou plus, a diminué pour un deuxième mois consécutif en décembre.

Au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2021, presque toutes les provinces ont enregistré une croissance de l’emploi, et les hausses les plus marquées ont été observées en Ontario (+413 000 ; +5,7 %), au Québec (+158 000 ; +3,8 %), en Alberta (+130 000 ; +6,0 %) et en Colombie-Britannique (+101 000 ; +3,9 %). Le nombre de personnes en emploi a aussi augmenté au Manitoba (+37 000 ; +5,9 %), en Saskatchewan (+23 000 ; +4,3 %), en Nouvelle-Écosse (+16 000 ; +3,4 %) et à l’Île-du-Prince-Édouard (+5800 ; +7,5 %) en décembre 2021 par rapport à décembre 2020.