(Ottawa) L’excédent commercial de marchandises du Canada a atteint 3,1 milliards en novembre, malgré les perturbations causées par les inondations et les glissements de terrain en Colombie-Britannique, a indiqué jeudi Statistique Canada.

Craig Wong La Presse Canadienne

Ce résultat se comparait à un excédent révisé de 2,3 milliards pour le mois d’octobre, a ajouté l’agence fédérale, qui l’avait initialement estimé à 2,1 milliards.

L’économiste Shelly Kaushik, de la Banque de Montréal, a souligné que neuf des onze premiers mois de 2021 s’étaient soldés par un excédent — le plus grand nombre depuis 2008 — ce qui place le pays sur la bonne voie pour afficher un premier excédent commercial annuel depuis 2014.

« L’activité commerciale plus large a augmenté en novembre, les exportations et les importations progressant malgré les inondations dévastatrices en Colombie-Britannique », a écrit Mme Kaushik dans un rapport.

« Alors que l’impact sur les transports pourrait persister dans les mois à venir, ces données viennent appuyer l’idée que l’économie avait un solide élan avant les nouvelles restrictions, en décembre. »

Les exportations de la Colombie-Britannique ont chuté de 7,8 % en novembre, a précisé Statistique Canada, mais celles des autres provinces ont grimpé de 11 %. Les perturbations dues aux inondations étaient moins apparentes dans les données sur les importations, a précisé l’agence, parce que même si les dommages causés aux autoroutes et aux voies ferrées en Colombie-Britannique ont limité la circulation des marchandises vers l’intérieur des terres, les opérations de déchargement des marchandises des navires n’ont pas été fortement touchées.

Pour novembre, les exportations totales ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 58,6 milliards.

Les exportations de biens de consommation ont augmenté de 9 % en novembre pour atteindre 7,3 milliards, alors que d’importantes livraisons de médicaments pour la COVID-19 sont entrées au Canada pour l’emballage et l’étiquetage, avant d’être ensuite exportées. Les exportations de produits chimiques de base et industriels, de produits en plastique et en caoutchouc ont augmenté de 14,7 % pour atteindre 3,8 milliards.

Parallèlement, les importations ont augmenté de 2,4 % en novembre pour atteindre 55,4 milliards.

Les importations de biens de consommation ont augmenté de 5,2 % en novembre pour atteindre 12,3 milliards, tandis que les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont grimpé de 7,3 % pour atteindre près de 5 milliards.

Au niveau régional, Statistique Canada a indiqué que l’excédent commercial du pays avec les États-Unis avait atteint 9,8 milliards en novembre, son plus haut niveau depuis janvier 2006.

En octobre, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis en octobre avait été de 8,8 milliards.

Pendant ce temps, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est chiffré à 6,7 milliards en novembre, alors qu’il était de 6,5 milliards en octobre.

Dans un communiqué distinct, Statistique Canada a indiqué que le déficit du commerce international de services du pays avait diminué à 230 millions en novembre, après avoir été de 520 millions en octobre.

Les exportations de services ont augmenté de 2,9 % pour atteindre 11,7 milliards, tandis que les importations de services ont légèrement augmenté de 0,3 % pour atteindre 11,9 milliards.

L’excédent commercial du Canada pour les biens et services combinés était de 2,9 milliards en novembre, comparativement à 1,7 milliard en octobre.