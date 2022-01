(Ottawa) L’excédent commercial de marchandises du Canada s’est élargi en novembre dernier, étant passé à 3,1 milliards comparativement à 2,3 milliards en octobre.

La Presse Canadienne

Statistique Canada précise que les exportations totales ont augmenté de 3,8 % en novembre pour atteindre 58,6 milliards pendant que les importations progressaient de 2,4 %.

Les exportations de biens de consommation ont augmenté de 9 % pour atteindre 7,3 milliards en novembre, principalement grâce à la hausse de 610 millions des exportations de produits pharmaceutiques.

En novembre, d’importantes livraisons de médicaments contre la COVID-19 sont arrivées au Canada pour l’emballage et l’étiquetage. La plupart des médicaments ont ensuite été exportés au cours du même mois, ce qui a contribué à stimuler les exportations et les importations.

D’ailleurs, les importations totales du Canada se sont accrues de 2,4 % en novembre, à 55,4 milliards, en grande partie à cause des livraisons atypiques de produits pharmaceutiques.

Les exportations de produits chimiques de base et industriels, de produits en plastique et en caoutchouc ont augmenté de 14,7 % en novembre, notamment à cause de la hausse de 58,1 % des exportations de lubrifiants et d’autres produits pétroliers raffinés.

Les exportations canadiennes vers les États-Unis, qui avaient avancé de 7,5 % en octobre, ont augmenté de 6,4 % en novembre pour atteindre un sommet inégalé de 45,2 milliards. Parallèlement, les importations en provenance des États-Unis ont crû de 4,9 % pour se chiffrer à 35,4 milliards, aussi un sommet.

Statistique Canada rappelle qu’à la mi-novembre, des inondations et des glissements de terrain ont causé de graves dommages à l’infrastructure en Colombie-Britannique, ce qui a entraîné des perturbations dans le transport des marchandises à destination et en provenance des principaux ports de la côte ouest. Les biens exportés par la province ont donc diminué de 7,8 % alors qu’elles ont progressé de 11 % dans les autres provinces.