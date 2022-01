Économie

Secteur privé

États-Unis : 807 000 emplois créés en décembre

(Washington) Le secteur privé aux États-Unis a créé près de deux fois plus d’emplois qu’attendu en décembre et au total plus de 6 millions d’emplois en 2021, les employeurs affrontant néanmoins depuis des mois à un important manque de main-d’œuvre.