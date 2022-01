(Vancouver) Les ventes de propriétés résidentielles dans le Grand Vancouver ont atteint un sommet record l’an dernier, a indiqué mercredi la chambre immobilière de la région.

La Presse Canadienne

Le nombre de ventes en 2021 a grimpé de 42,2 % pour atteindre 43 999, comparativement à 30 944 transactions lors de l’année précédente, a précisé la chambre immobilière.

Le record précédent, établi en 2015, était de 42 326 transactions.

Pour le seul mois de décembre, les ventes d’habitations se sont dénombrées à 2688 dans la région de Vancouver, un nombre en baisse par rapport à celui de 3093 enregistré en décembre 2020. Pour le mois de novembre 2021, 3428 transactions avaient été enregistrées.

Le prix de référence pour toutes les propriétés résidentielles a augmenté de 17,3 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,23 million.

Les ventes de maisons seules en décembre 2021 se sont dénombrées à 794, en baisse par rapport aux 1026 transactions de décembre 2020, tandis que celles de maisons mitoyennes ont reculé à 430, par rapport à 593 un an plus tôt. Les ventes d’immeubles d’appartements ont reculé à 1464 en décembre, alors qu’elles avaient été de 1474 un an plus tôt.