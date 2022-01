PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE

Dans un communiqué conjoint, la ministre du Commerce, Mary Ng, et la ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, ont surtout insisté sur le fait que la décision ne remet pas en cause le système de gestion de l’offre et la capacité du Canada à gérer l’allocation des contingents tarifaires pour les produits laitiers.