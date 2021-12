La dette est le principal objectif des Canadiens pour 2022 (20 %), tandis que les préoccupations économiques sont axées sur l’inflation (66 %) ainsi que sur l’incertitude causée par la COVID-19 (36 %), selon le sondage annuel d’une grande banque canadienne sur les priorités financières des Canadiens.

André Dubuc La Presse

« Il est compréhensible que le paysage économique de 2022 inquiète les Canadiens, mais il est important qu’on mette de l’ordre dans nos finances personnelles, surtout si les biens, les services et la dette commencent à nous coûter plus cher », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, conseils en finances et placements, à la Banque CIBC, commanditaire du sondage.

Avec la hausse du coût des articles courants, 37 % des répondants disent s’être endettés davantage en 2021, parce que les dépenses étaient plus élevées que leur revenu mensuel. Seulement le quart des répondants (27 %) s’attendent à ce que leur situation financière s’améliore l’an prochain.

Le sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue les 6 et 7 décembre derniers auprès de 1515 adultes canadiens choisis au hasard. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d’erreur estimée (qui mesure la variabilité d’échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement.

Bien-être financier

Lorsqu’on leur a demandé de définir le bien-être financier, 47 % des participants au sondage ont répondu que c’était le fait de vivre sans stress financier, l’absence duquel s’avère d’ailleurs – pour 28 % d’entre eux – le principal facteur contribuant au bien-être global. En tout, 4 répondants sur 10 (41 %) estiment que le bien-être financier découle de leur capacité de se permettre les nécessités de la vie, comme le logement, la nourriture ou le transport.

Lorsqu’il est question de mieux-être, la conciliation travail-vie personnelle est également cruciale. En tout, 7 personnes sur 10 (70 %) sont d’avis qu’il est plus important que jamais de maintenir un équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle.

Parmi les autres résultats tirés du sondage, retenons que 40 % des propriétaires et 31 % des non-propriétaires s’inquiètent au sujet de la hausse des taux d’intérêt.