Les travailleurs canadiens seront plus nombreux cette année qu’en 2020 à prendre des vacances pendant le temps des Fêtes. Et ils ont besoin de travailler moins d’heures supplémentaires pour se permettre cette pause, selon un sondage de la firme de ressources humaines ADP Canada.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Environ 75 % des employés canadiens interrogés pour ce coup de sonde disent qu’ils prendront des congés pendant la période de Noël. Il s’agit d’une hausse de 14 % par rapport aux réponses de l’année précédente. Au Québec, cette proportion s’élève à 79 %.

Aux yeux de la vice-présidente marketing chez ADP Canada, Heather Haslam, ces résultats sont d’autant plus réjouissants que le nombre d’heures supplémentaires effectuées avant et après ces vacances est en baisse.

« Je pense que c’est une bonne nouvelle, car nous sommes plus nombreux au Canada en vacances que nous l’avons été l’année dernière. Et nous consacrons moins d’heures pour que cela soit bien mérité, un temps d’absence du travail bien nécessaire », a affirmé Mme Haslam.

Selon l’enquête d’ADP, les travailleurs canadiens déclarent devoir faire en moyenne 21 heures de travail additionnelles afin de prendre des vacances, soit 13 heures de moins qu’en 2020. Il s’agit d’un niveau similaire à 2016.

C’est au Québec que le « coût brut des congés » – selon la terminologie utilisée par ADP Canada – est le plus haut au pays. Un constat que l’entreprise en ressources humaines observe « traditionnellement » dans ses sondages, mentionne Mme Haslam, sans pouvoir toutefois donner davantage d’explications.

En 2021, les travailleurs québécois ont dit accumuler en moyenne 26 heures de temps supplémentaires pour se payer des congés de Noël. En 2020, cette moyenne était de 45 heures.

« Au Québec, comme dans le reste du pays, on constate que le coût brut des congés est en baisse cette année, ce qui est un très bon signe », fait tout de même valoir Mme Haslam.

Bien qu’une grande partie des Canadiens prendront du repos d’ici la première semaine de janvier, une majorité d’entre eux seront loin d’écouler tous les jours auxquels ils ont le droit pour la période des Fêtes.

Parmi les personnes interrogées, 27 % ont déclaré vouloir utiliser l’entièreté de leurs journées de congé en 2021. Si elles sont plus nombreuses qu’en 2020 (20 %), cette proportion est loin du niveau de 2019 qui était de près d’un travailleur sur deux, note Mme Haslam.

Selon elle, il existe encore une certaine stigmatisation autour de la prise de vacances dans les milieux de travail. Des employés craignent que leur performance puisse être affectée négativement ou d’avoir un stress additionnel si personne ne prend le relais pendant leur absence.

Mme Haslam estime que les employeurs ont un rôle significatif à jouer pour rendre plus propice la prise de congés et ainsi réduire les risques d’épuisement professionnel.

« Aider à éliminer la stigmatisation entourant les vacances va renforcer cette idée que lorsque vous prenez des vacances, vous êtes plus impliqués, votre productivité est meilleure au travail. Donc, c’est autant bon pour l’employé que l’employeur », soutient-elle.

L’enquête a aussi révélé que les trois quarts des répondants resteront au Canada pour décrocher plutôt que de partir en voyage au cours des vacances de Noël.

Le sondage a été mené en ligne les 24 et 25 novembre par la firme Maru/Blue auprès de 1520 personnes, dont 824 employés. La marge d’erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille est estimée autour de 2,5 %, 19 fois sur 20.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles