Le président Erdogan promet de combattre l’inflation, qui a atteint plus de 21 %

(Ankara) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau promis de freiner l’inflation qui a atteint plus de 21 % sur un an en novembre et ampute chaque jour un peu plus le pouvoir d’achat des Turcs.