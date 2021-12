(Washington) Joe Biden s’est efforcé jeudi de minimiser les mauvais chiffres de l’inflation pour le mois de novembre qui seront publiés vendredi, assurant qu’ils étaient dépassés et ne reflétaient pas « la réalité d’aujourd’hui ».

Agence France-Presse

« Demain, nous aurons un rapport sur les prix à la consommation et les experts s’attendent à ce qu’ils soient à nouveau élevés, en partie en raison des prix de l’énergie et des prix des voitures d’occasion », a indiqué l’hôte de la Maison-Blanche, sortant de l’usage habituel qui veut qu’un président ne commente pas un rapport économique avant sa publication.

« Les informations publiées demain sur l’énergie en novembre ne reflètent pas la réalité d’aujourd’hui, et elles ne reflètent pas les baisses de prix attendues dans les semaines et les mois à venir, comme sur le marché automobile », a-t-il assuré.

En octobre, l’inflation avait accéléré bien plus que prévu aux États-Unis, atteignant un niveau record en trente ans, en raison des problèmes persistants sur les chaînes d’approvisionnement mondiales qui ont tiré notamment les prix de l’énergie.

Par rapport à octobre 2020, les prix avaient bondi de 6,2 % contre 5,4 % en septembre également sur un an.

Joe Biden avait alors déclaré que sa priorité était d’inverser la tendance.

Jeudi, il a affirmé que dans les semaines qui ont suivi la collecte des données du rapport de novembre demain, « les prix de l’énergie ont chuté ».

« Le prix de l’essence à la pompe a déjà commencé à baisser à l’échelle nationale, et les prix réels à la pompe dans 20 États sont désormais inférieurs à la moyenne sur 20 ans », a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter que les prix du gaz naturel enregistrés cette semaine sont inférieurs de 25 % par rapport à leur moyenne de novembre.

Selon le président, les prix des voitures d’occasion vont également baisser « dans les mois à venir ».

Parmi les mesures évoquées pour lutter contre les prix élevés : réduire les coûts des médicaments sur ordonnance, les coûts des soins de santé, les frais de garde d’enfants et les coûts du logement.

Et Joe Biden l’assure, c’est précisément l’objet de son plan de réformes sociales et environnementales « Build Back Better », « reconstruire en mieux ».

Adopté par la Chambre des représentants le 19 novembre, ce plan peine à obtenir le feu vert du Sénat.