Économie

Fruits et légumes importés

Les prix risquent d’augmenter

Avec les mois d’hiver qui arrivent, les fruits et les légumes importés prendront plus de place en supermarché. Les consommateurs doivent toutefois s’attendre à trouver moins de diversité et à payer des prix plus élevés, prévient l’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL).