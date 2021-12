Économie

Popularité des véhicules récréatifs

Les stocks de motoneiges se font rares

Stocks à des creux historiques, installation de pièces manquantes sur des produits dans les ateliers et livraisons échelonnées sur de plus longues périodes : l’engouement pour les véhicules récréatifs depuis le début de la pandémie et les difficultés d’approvisionnement se reflètent chez les concessionnaires, où presque tout est vendu plusieurs mois d’avance.