« Les détails de cette annonce seront présentés ultérieurement par le ministre de l’Économie et de l’Innovation » se limite à souligner Le point sur la situation économique et financière du Québec.

Numérisation, automatisation et innovation ; le gouvernement Legault injecte 350 millions de plus dans sa mise à jour automnale afin de stimuler la « croissance et la productivité des entreprises », mais aussi afin de « combler l’écart du niveau de vie avec l’Ontario ».

Julien Arsenault La Presse

Il faudra toutefois encore patienter avant de savoir quels types de projets seront admissibles à une aide financière. La mise à jour automnale présentée jeudi par le ministre des Finances Eric Girard prévoit 160 millions sur cinq ans pour accélérer les projets d’investissement des sociétés.

Si le document évoque notamment l’augmentation de la productivité, de la compétitivité, l’automatisation et la réduction de l’empreinte environnementale des compagnies, les critères visant à déterminer les projets qui seront sélectionnés n’ont pas été dévoilés.

L’autre volet de la mise à jour économique se penche sur la mise en place des premières zones d’innovation, dont le dévoilement approche à grands pas. L’initiative obtient 100 millions de plus – 40 millions avaient déjà été annoncés – pour la mise en place des premières zones d’innovation.

À cela s’ajouteront 90 millions pour d’autres types de projets qualifiés d’« innovants » ailleurs « sur le territoire québécois ».

Annoncées en 2020, les zones d’innovation, où l’on souhaite réunir en un seul endroit, été sur une base thématique, des milieux comme l’enseignement, la recherche, les entreprises en démarrage ainsi que les grands acteurs, se font toujours attendre.

Au moins 30 demandes émanant de 13 régions du Québec ont été reçues.

Le gouvernement Legault a également décidé d’assouplir les modalités du programme offrant un rabais de 20 % pendant quatre ans aux entreprises ayant déployé des projets d’investissement. L’étalement pourra s’échelonner sur une période maximale de 72 mois.

« En raison de la crise sanitaire, des entreprises font face à des délais supplémentaires pour réaliser les projets pour lesquels elles ont commencé à un rabais d’électricité », explique-t-on.

Les requêtes devront être soumises au plus tard le 31 décembre. Il n’y aura « aucun impact financier » supplémentaire pour l’État puisque les « projets en cours de réalisation étaient déjà intégrés aux coûts du programme ».

Pour profiter de ce rabais, elles devront investir au moins 40 millions dans l’amélioration de leur productivité ou la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le rabais pourrait représenter jusqu’à 50 % du coût de l’investissement. Par exemple, une entreprise qui investit 80 millions pourrait bénéficier d’une réduction de 40 millions sur sa facture d’électricité.

En date du 9 novembre, 159 demandes de grands industriels avaient été attestées. Cela représente plus de 5,6 milliards, selon les données gouvernementales.

En tenant compte des 94 millions déjà annoncés pour le déploiement de l’internet haute vitesse sur le territoire québécois, les sommes consacrées à la « croissance et la productivité » des entreprises s’élèvent à 444 millions.