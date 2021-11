Économie

La planète économique

L’Inde sous pression

Les attentes étaient grandes pour la COP26, qui s’est récemment terminée, et elles ont été déçues. L’ambition attendue des dirigeants du monde dans la lutte contre les changements climatiques a été réduite au dernier moment sous la pression de la Chine et de l’Inde, deux des trois plus importants pollueurs de la planète.