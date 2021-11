Économie

En octobre

Les ventes de maisons en hausse de 9 % au Canada

L’Association canadienne de l’immeuble affirme que les ventes de maisons au pays ont connu, au mois d’octobre, leur plus forte augmentation mensuelle depuis juillet 2020, et ce malgré que le nombre de nouvelles inscriptions ait chuté d’environ 20 % par rapport à il y a un an.