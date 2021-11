Les investissements dans le secteur minier ont plongé de 5,3 % en 2020, mais une forte hausse des dépenses des entreprises est prévue cette année.

Hélène Baril La Presse

L’investissement dans le secteur minier québécois devrait bondir de 47,6 % cette année, pour dépasser le cap des 4 milliards de dollars, selon l’Institut de la statistique du Québec, qui fait état des intentions annoncées par l’industrie.

La crise sanitaire a ralenti l’activité dans le secteur minier québécois l’an dernier, rapporte l’ISQ. L’investissement total a été de 2,8 milliards, en baisse de 5,3 % sur l’année précédente.

L’Abitibi-Témiscamingue a récolté la part du lion de ces investissements, avec un peu plus de 1 milliard, suivie par le Nord-du-Québec (983 millions) et la Côte-Nord (559 millions). La baisse des investissements en 2020 a surtout touché le Nord-du-Québec, où le recul a été de 25,8 %.

L’or et les métaux précieux sont encore et toujours les substances les plus recherchées au Québec avec 83,5 % du total des dépenses d’exploration et de mise en valeur.

Pour 2021, les entreprises minières prévoient une forte remontée de leurs dépenses, qui devraient totaliser 4,16 milliards. Il faut remonter à 2013 pour retrouver un niveau d’investissement supérieur à 4 milliards.