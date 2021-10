Économie

Changement de cap à la Banque du Canada

Les taux d’intérêt pourraient remonter dès avril

La vigueur de la reprise économique et la remontée de l’inflation ont conduit la Banque du Canada à ouvrir son jeu : elle met fin à ses achats d’obligations fédérales et annonce une remontée des taux d’intérêt plus hâtive, « quelque part entre avril et septembre ».