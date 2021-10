(Ottawa) La Banque du Canada annoncera ce mercredi matin sa plus récente décision sur son taux d’intérêt directeur et fera aussi une mise à jour de son rapport sur la politique monétaire.

La Presse Canadienne

Le taux est resté à 0,25 % depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le gouverneur de la banque centrale, Tiff Macklem, a déclaré au cours des derniers mois qu’il n’y aurait pas de hausses du taux avant le second semestre de l’année prochaine, lorsque l’économie canadienne se sera relevée des effets de la pandémie.

Plus tôt en octobre, le gouverneur Macklem a laissé entendre que l’économie ne se rétablirait pas aussi vite que ce qu’il avait prévu en raison des problèmes mondiaux d’approvisionnement de biens qui persistent et des taux d’inflation élevés.

Ces facteurs devraient donc être pris en considération dans le rapport sur la politique monétaire qui sera dévoilé mercredi, qui fera état des prévisions économiques de la Banque du Canada et de ses prédictions sur le rythme à venir du taux d’inflation au pays. Les économistes ne s’attendent pas à ce que le taux directeur soit relevé cette semaine.

La Banque du Canada a déjà commencé à atténuer l’un des principaux programmes de relance mis en place au début de la pandémie, en réduisant ses achats hebdomadaires d’obligations fédérales.

Ce programme d’assouplissement quantitatif vise à réduire les taux d’intérêt sur divers emprunts, des prêts hypothécaires aux prêts aux entreprises, mais pourrait bientôt passer à une phase où il n’a plus d’effet stimulant et ne sert plus qu’à maintenir ce qui est déjà en place.