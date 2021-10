Entre le 1 er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, 4046 milliards de dollars sont entrés dans les caisses de l’État fédéral américain, soit 18,1 % du PIB, contre 16,3 % en 2020. Ci-haut, l’édifice du Trésor américain, à Washington.

PHOTO PATRICK SEMANSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le déficit budgétaire des États-Unis s’est réduit en 2021, après avoir atteint un record en 2020 à cause de la crise de la COVID-19, et s’établit à 2772 milliards de dollars, grâce notamment aux recettes fiscales plus élevées.

Agence France-Presse

Cela représente 360 milliards de dollars de moins que l’an passé, et 12,4 % du produit intérieur brut (PIB), contre 15 % en 2020, a annoncé vendredi le département du Trésor.

C’est aussi mieux qu’attendu, puisque les projections initiales tablaient sur un déficit de 3669 milliards, quand les projections à mi-chemin étaient de 3114 milliards.

La reprise économique a en effet permis au pays de récolter 600 milliards de dollars supplémentaires de recettes fiscales — impôts sur le revenu et sur les sociétés, notamment — au cours de l’exercice fiscal 2021, qui s’est achevé le 30 septembre.

Entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, 4046 milliards de dollars sont entrés dans les caisses de l’État fédéral américain, soit 18,1 % du PIB, contre 16,3 % en 2020.

« L’augmentation des recettes en 2021 peut être en grande partie attribuée à la hausse des revenus des particuliers et des entreprises », a souligné le Trésor dans son communiqué.

Les dépenses, elles, ont été de 6818 milliards (30,5 % du PIB), soit une hausse de 266 milliards de dollars par rapport à 2020. Ces dépenses représentent 30,5 % du PIB, une part moins importante que les 31,3 % l’an passé.

En 2020, la crise économique provoquée par la COVID-19 avait fait bondir le déficit des États-Unis au niveau jamais vu de 3132 milliards de dollars.

C’était même plus du double du précédent record, enregistré en 2009, quand, en pleine récession liée à la crise financière immobilière, il avait grimpé à 1400 milliards de dollars.