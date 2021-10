Tiff Macklem soutient que la pandémie n’est pas seulement le plus grand risque pour la santé auquel le monde doit faire face, mais aussi le plus grand risque économique.

Tiff Macklem appelle à plus d’équité vaccinale

(Ottawa) Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, fait pression pour que des vaccins contre la COVID-19 soient envoyés aux pays en développement.

La Presse Canadienne

M. Macklem soutient que la pandémie n’est pas seulement le plus grand risque pour la santé auquel le monde doit faire face, mais aussi le plus grand risque économique.

Dans un discours prononcé jeudi, M. Macklem a fait valoir que les gouvernements et le secteur privé devaient collaborer pour rendre les vaccins accessibles à tous.

Le système financier mondial doit proposer une voie de sortie de la pandémie qui concilie les impératifs les plus pressants à court terme et les fondements pour la prospérité à long terme, a-t-il poursuivi.

M. Macklem prévient que les leaders politiques qui mettent trop l’accent sur la gestion de la volatilité immédiate de leurs économies risquent d’entraver les ajustements à moyen et à long terme qui sont essentiels à la productivité et à l’élévation du niveau de vie.

Dans son discours à l’organisme américain Council on Foreign Relations, M. Macklem a souligné que cette approche équilibrée était encore plus essentielle aujourd’hui, alors que les banques centrales se préparent à mettre fin aux programmes de relance économique – ce qui pourrait entraîner une accumulation des pressions sur le système financier mondial.

« Nous devons avoir un objectif à long terme clair que tous s’engagent à accomplir, et un cadre pour affronter les défis à court terme d’une manière qui ne nous détourne pas de cette destination ultime », a affirmé M. Macklem dans le texte de son discours.

« Ce qu’il nous faut, c’est un système qui permettra – voire facilitera – les transitions à venir, qu’il s’agisse de mettre fin aux mesures de politique monétaire exceptionnelles, d’atteindre la carboneutralité ou, éventuellement, d’assurer la numérisation du système monétaire international. »

La Banque du Canada a déjà commencé à atténuer l’un des principaux programmes de relance mis en place au début de la pandémie, en réduisant ses achats hebdomadaires d’obligations fédérales. Ce programme d’assouplissement quantitatif vise à réduire les taux d’intérêt sur divers emprunts, des prêts hypothécaires aux prêts aux entreprises, mais pourrait bientôt passer à une phase où il n’a plus d’effet stimulant et ne sert plus qu’à maintenir ce qui est déjà en place.

De même, le taux d’intérêt directeur de la banque centrale est resté à 0,25 % depuis le début de la pandémie, ce que la banque centrale considère comme sa valeur plancher, où il devrait rester jusqu’au second semestre de l’année prochaine. La Banque du Canada prévoit que l’économie se sera alors suffisamment rétablie pour soutenir des taux d’intérêt plus élevés.