Économie

FMI

Le fossé se creuse entre pays riches et pauvres, selon le FMI

(Washington) La croissance économique mondiale sera « légèrement » plus faible qu’attendu cette année, a prévenu mardi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, inquiète du fossé grandissant entre les pays riches qui profitent globalement de la reprise et les pays pauvres affectés par le manque de vaccins et les poussées inflationnistes.