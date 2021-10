(Montréal) Près du tiers (32 %) des interventions des fonds partenaires d’Investissement Québec en capital de risque et en capital de développement ont été dirigées vers des entreprises détenues ou dirigées par une femme entre 2016 et 2020.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

C’est l’un des constats tirés du nouvel indicateur Capital femmes, dévoilé vendredi par le bras financier de l’État québécois. L’indicateur permet de mesurer la participation féminine dans les entreprises dans lesquelles ses fonds investissent.

En tout, 52 % du capital déployé par ces fonds a été investi dans des entreprises québécoises dirigées ou détenues par une femme, durant la même période. Cela représente des investissements de 684 millions de dollars.

Le coup de sonde a été effectué dans 42 des 70 fonds partenaires de la société d’État. De ce nombre, 80 % ont répondu. En entrevue, Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive, placements privés d’Investissement Québec, précise que certains fonds ont terminé leur phase d’investissement et n’ont donc pas été pris en compte. « Parmi les 42 fonds actifs, il y avait une grande ouverture. On était content de faire l’exercice. Pour certains gestionnaires, l’information était toutefois difficile à obtenir quand venait le temps de remonter jusqu’à 2016. »

PHOTO DAVID BOILY, LAPRESSE La première vice-présidente exécutive, placements privés d’Investissement Québec, Bicha Ngo

Un enjeu stratégique

Investissement Québec s’est donné l’objectif d’augmenter la participation féminine dans les entreprises qu’elle soutient, dans le cadre de son plan stratégique 2020-2023. L’indicateur Capital femmes permet de faire un suivi de cet objectif, selon Mme Ngo.

« De dire que c’est important, c’est une chose, affirme-t-elle en entrevue. Moi, je suis une fille de résultats. Donc, il faut vraiment qu’on agisse sur ce qu’on dit. »

Dans ses nouvelles ententes légales avec ses fonds partenaires, la société d’État inclut une clause qui invite ses fonds à prendre en compte la participation féminine dans leur investissement et au sein de leur propre équipe.

Les démarches d’Investissement Québec ont un effet boule de neige dans le monde du capital de risque et de développement, ajoute Mme Ngo. « On investit environ 1,7 milliard dans les fonds d’investissement. C’est une enveloppe très importante. Ça a un effet levier parce que d’autres partenaires participent à ces investissements. On parle donc d’une capitalisation totale de 8,6 milliards. »

Outre ses interventions indirectes par le biais de fonds, la société investit aussi directement son capital dans plusieurs projets. À cet égard, Investissement Québec veut que 18 % de ses interventions directes soient réalisées dans des entreprises détenues ou dirigées par une femme en 2023.

Environ 16 % des PME au Québec sont détenues par une femme et Investissement Québec a voulu mettre la barre un peu plus haut que la moyenne, explique Mme Ngo. En 2020, ce taux avoisinait les 10 % chez Investissement Québec. Il est maintenant de 14 %, selon les données du 31 août dernier.

La prochaine étape pour Investissement Québec sera de développer ses critères ESG. « On est dans le processus de développer nos critères, explique Mme Ngo. D’ici le mois d’avril, on va avoir une grille d’évaluation pour les critères ESG, qui vont être incorporés dans ce que nous on fait, donc nos investissements directs, et on va amener ces principes aussi dans les fonds d’investissement. »