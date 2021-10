(Montréal) Investissement Québec lance Capital femmes, un indicateur de la représentation des femmes dans les fonds d’investissement et des entreprises au Québec qui ont bénéficié de financement.

Isabelle Massé La Presse

Afin de pouvoir implanter un tel indicateur, Investissement Québec (IQ) a contacté des gestionnaires de fonds d’investissement pour connaître le nombre d’entreprises détenues ou dirigées par des femmes qui avaient reçu un investissement ainsi que le montant de ces investissements. Des 42 fonds interpelés par l’organisation, 80 % ont livré des informations.

Investissement Québec a alors pu déterminer que 72 entreprises ont reçu des fonds en capital de risque et en capital de développement avec lesquels IQ fait affaire, soit 32 % de toutes les organisations, de 2016 à 2020. Plus de la moitié (52 %) des 684 millions déployés par les fonds étaient destinés à des entreprises dirigées par une femme.

La société souhaite poursuivre annuellement cette analyse pour noter l’évolution de la représentation féminine dans les fonds d’investissement. « Je crois à la diversité de pensée, d’approche, d’origine. Ça conduit à plus d’innovation notamment, dit Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive, placements privés, d’Investissement Québec, en entrevue à La Presse. De 2016 à 2020, on note une croissance. Il y a une tendance encourageante. J’étais enchantée quand j’ai vu les chiffres. C’est positif. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive, placements privés, d’Investissement Québec

Un tel indicateur envoie un message clair aux gestionnaires de fonds. « C’est une façon de les évaluer, explique Bicha Ngo. On dit que c’est incontournable pour Investissement Québec. Si tu veux de l’argent, ça va faire partie de tes critères d’évaluation. C’est porteur, car ça encourage et ça sensibilise nos gestionnaires. Et de telles initiatives créent un effet boule de neige. »

Investissement Québec ne s’est pas donné de cible à atteindre à court et à moyen terme, mais s’attend à une croissance des investissements dirigés vers les entreprises à propriété ou à direction féminine.

C’est important de donner la place aux femmes, dont leur donner l’accès au capital. Là, on passe à l’action. Bicha Ngo, première VP exécutive, placements privés, d’IQ

Investissement Québec travaille à mettre en place un tel indicateur depuis deux ans. « Cette initiative a été extrêmement bien reçue, affirme Bicha Ngo. Les gens étaient prêts à le faire. C’est une première initiative officielle au Québec. Ça met l’accent sur la portée des fonds d’investissement. On ne réalise pas nécessairement comment un fonds peut avoir une si grande portée. »

Bicha Ngo aimerait maintenant qu’il y ait un indicateur commun, qui implique plus d’institutions. « On veut élargir, on veut inviter nos partenaires comme la Caisse de dépôt et placement du Québec à partager des informations. On aimerait créer un indicateur Québec pour que, ensemble, on s’allie afin de poursuivre cette cause importante pour tous. »

« Investissement Québec est déterminée à faciliter l’accès des femmes aux capitaux, dit Guy LeBlanc, PDG d’Investissement Québec, dans un communiqué. Avec Capital femmes, notre société pose un nouveau jalon dans ses efforts pour épauler les entrepreneures et dirigeantes d’entreprise, tel qu’elle s’y est engagée dans son Plan stratégique 2020-2023. Du même souffle, nous lançons un appel à nos partenaires de l’écosystème financier pour qu’ils prennent part à l’exercice que nous voulons fédérateur d’un mouvement d’appui à l’entrepreneuriat féminin. »