(Montréal) Une consultation auprès d’entreprises manufacturières du Québec au sujet de la rareté de la main-d’œuvre indique que la moitié des postes à pourvoir affichent un salaire de 20 $ à 29 $ l’heure.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La consultation a été réalisée par l’organisation Manufacturiers et exportateurs du Québec auprès de 401 entreprises, en mai et juin.

On y apprend aussi que les postes les plus difficiles à combler sont ceux de journaliers, assembleurs, opérateurs, soudeurs, mécaniciens, machinistes, manœuvres, techniciens et ingénieurs.

Des huit solutions proposées par Manufacturiers et exportateurs pour alléger le problème de rareté de la main-d’œuvre, c’est la hausse des seuils d’immigration qui recueille le plus d’adhésion. Quelque 45 % croient que cela aiderait beaucoup et 30 % que cela aiderait moyennement.

Interrogés sur une autre de ces solutions, soit l’augmentation du salaire des postes à pourvoir, les représentants des entreprises ont estimé dans une proportion de 23 % que cela aiderait beaucoup, alors que 48 % ont jugé que cela aiderait moyennement.

Parmi les autres solutions proposées, on note l’automatisation et la robotisation, l’attraction de jeunes, un crédit d’impôt sur les salaires et des investissements dans la formation.