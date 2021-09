Économie

Les ventes au détail reculent de 0,6 % en juillet au Canada

(Ottawa) Les ventes au détail canadiennes ont diminué de 0,6 % pour se chiffrer à 55,8 milliards en juillet, les ventes dans les supermarchés et les épiceries ayant chuté alors que de plus en plus de personnes retournent dans les restaurants et sur les terrasses.