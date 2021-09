Économie

Emploi

Du télétravail à la « télémigration »

Et si le télétravail se révélait une boîte de Pandore pour tous les employés de bureau, programmeurs, cadres et autres cols blancs qui l’apprécient depuis mars 2020 ? À l’image des délocalisations qui ont touché les ouvriers dans les années 1980 et 1990, bien des experts internationaux estiment que ce sont maintenant les emplois plus qualifiés qui pourraient être exportés vers des pays plus pauvres. Si le Québec semble encore relativement épargné, la pénurie de main-d’œuvre force déjà la main à certains employeurs. Portrait de ce qu’on a baptisé la « télémigration ».