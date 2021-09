Les syndicats jugent que les mécanismes de prévention inclus dans le projet de loi sont insuffisants et ne couvrent pas tous les milieux de travail.

(Montréal) Alors que l’étude détaillée de la réforme en santé-sécurité du travail tire à sa fin, la FTQ a voulu marquer son désaccord par un vote unanime de tous ses grands syndicats contre la réforme, jeudi soir.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Lors d’une réunion spéciale, les représentants de tous ses grands syndicats ont rejeté le projet de loi 59 : les Métallos, Unifor, les Teamsters, les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), la FTQ-Construction, le Syndicat des travailleurs des Postes, l’Alliance de la fonction publique du Canada (SFPC), le Syndicat professionnel des employés de bureau (SEPB), l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), le Syndicat québécois des employés de service (SQEES) et d’autres.

Cette refonte de deux lois qui datent de 40 ans avait pourtant suscité beaucoup d’espoir. Elle était même demandée tant par les syndicats que le patronat depuis des années.

En entrevue vendredi, le président de la FTQ, Daniel Boyer, a indiqué que ses syndicats en sont si mécontents qu’ils préfèrent repartir à zéro avec un autre projet de loi.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le président de la FTQ, Daniel Boyer

De façon générale, le patronat juge le régime trop coûteux pour les employeurs et trop lourd. Les syndicats jugent que les mécanismes de prévention sont insuffisants et ne couvrent pas tous les milieux de travail.