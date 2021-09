(Washington) Les entreprises privées aux États-Unis ont créé 374 000 emplois en août, presque moitié moins qu’attendu, mais plus qu’en juillet, selon l’enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi, alors que le variant Delta ralentit la reprise économique.

Agence France-Presse

Les données « ont mis en évidence une baisse de la reprise du marché. Nous avons constaté une baisse des nouvelles embauches, après une croissance significative de l’emploi au premier semestre de l’année », a commenté Nela Richardson, économiste en chef d’ADP, dans le communiqué.

Les créations d’emplois dans le secteur privé sont vues comme une première indication, plus ou moins fiable, des chiffres de l’emploi et du chômage, qui seront publiés vendredi.

Près des deux tiers des nouveaux emplois (201 000) ont été créés dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, qui a particulièrement souffert de la pandémie et a profité de la saison estivale et des vaccinations pour commencer à relever la tête.

Mais « le variant Delta de la COVID-19 semble avoir nui à la reprise du marché du travail. La croissance de l’emploi demeure forte, mais loin du rythme des derniers mois. La croissance de l’emploi reste inextricablement liée à la trajectoire de la pandémie », a souligné Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s Analytics, également cité dans le communiqué d’ADP.

« La vague Delta de la COVID-19 est probablement à blâmer », analyse également Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Macroeconomics.

Et l’effet devrait se prolonger en septembre, avertit-il, « même si nous espérons qu’il sera compensé, au moins en partie, par les effets de la réouverture des écoles et l’expiration des allocations de chômage améliorées ».

Expiration des allocations

Le variant pourrait en effet retarder le retour à l’emploi de nombreux Américains, inquiets de contracter le virus et de le transmettre.

Cela pourrait ajouter une nouvelle difficulté aux employeurs, qui peinent à trouver des candidats pour les postes les moins bien payés, alors même que la réouverture des écoles, après un an et demi de classe majoritairement virtuelle, leur permettait d’espérer le retour d’une partie de la main-d’œuvre.

Par ailleurs, les allocations chômage supplémentaires, versées depuis le début de la pandémie, expirent lundi. Les chômeurs de longue durée, ainsi que les indépendants, entre autres, n’y auront plus droit, ce qui pourrait les contraindre à être moins regardants sur les emplois recherchés.

La moitié des États du pays avait pris les devants, et diminué ou supprimé ces aides depuis plusieurs semaines. Mais cela ne semble avoir eu « qu’un effet marginal » sur l’emploi, observe Gregory Daco, économiste pour Oxford Economics.

En revanche, « l’expiration des allocations devrait peser davantage sur les revenus des ménages », souligne-t-il. Le risque est en effet que cela freine la consommation, qui est le moteur de l’économie américaine.

En juillet, 326 000 emplois privés avaient été créés, un peu moins qu’initialement annoncé, selon les données révisées publiées mercredi.

Mais, secteurs public et privé confondus, près d’un million d’emplois avaient été créés, une forte amélioration, selon les chiffres du dernier rapport officiel sur l’emploi aux États-Unis publié début août.

Pour août, ce sont 750 000 nouveaux emplois qui sont attendus, et le taux de chômage devrait continuer à baisser, à 5,2 %, contre 5,4 % en juillet. Le prochain rapport sera publié vendredi.