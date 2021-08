(Washington) La confiance des consommateurs américains est tombée en août à son plus bas niveau depuis février, leur moral étant plombé par le variant Delta qui pèse sur la reprise économique, mais aussi par la hausse des prix de l’essence et de l’alimentation.

Agence France-Presse

L’indice mesurant la confiance est tombé à 113,8 points, contre 125,1 points en juillet-données révisées à la baisse-, selon l’indice du Conference Board publié mardi.

C’est bien moins qu’attendu par les analystes, qui tablaient sur 123 points.

Un indice 100 correspond à la confiance des consommateurs en 1985.

« Les préoccupations concernant le variant Delta — et, dans une moindre mesure, la hausse des prix de l’essence et des denrées alimentaires-font que (les consommateurs) ont une vision moins favorable de la conjoncture économique actuelle et des perspectives de croissance à court terme », a indiqué Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board, citée dans le communiqué.

Ainsi, souligne-t-elle, « les intentions de dépenses immobilières, automobiles et en gros appareils électroménagers ont un peu reculé ; cependant, le pourcentage de consommateurs ayant l’intention de prendre des vacances au cours des six prochains mois a continué à grimper ».

Néanmoins, « il est trop tôt pour conclure que cette baisse (de la confiance) entraînera une réduction significative des dépenses des consommateurs dans les mois à venir », a-t-elle tempéré.

Dans le détail, la composante mesurant la perception des consommateurs de la conjoncture actuelle est de 147,3 points (-9,9 points), et celle mesurant les attentes dans les six mois à venir tombe à 91,4 points (-12,4 points).

Un autre indice mesurant le moral des consommateurs américains, celui de l’Université du Michigan, s’est fortement dégradé en août, également affecté par l’ombre du variant Delta sur l’économie et les craintes inflationnistes. Il est tombé à son plus bas niveau en dix ans.