(Ottawa) Les ventes des fabricants ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 59,2 milliards en juin, grâce à une augmentation de la production des usines de montage de véhicules automobiles et à la croissance des ventes des produits du pétrole et du charbon.

La Presse Canadienne

La hausse est survenue alors que les ventes manufacturières ont augmenté pour 13 des 21 industries suivies.

En dollars constants, les ventes des fabricants ont augmenté de 2,2 % pour atteindre 49,1 milliards en juin, ce qui indique un volume plus élevé de marchandises vendues.

Statistique Canada a également signalé que les ventes en gros ont fléchi de 0,8 % en juin pour atteindre 71,5 milliards, les ventes du sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction et celui des machines, du matériel et des fournitures ayant reculé.

Les ventes en gros de matériaux et fournitures de construction ont diminué de 5,4 % en juin en raison d’une baisse des ventes de bois d’œuvre et d’autres matériaux de construction, tandis que les ventes de machines, de matériel et de fournitures ont baissé de 3,5 %.

Les volumes des ventes en gros ont chuté de 1,4 % en juin.