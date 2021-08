(Montréal) Les premières revendications liées au marché du travail ne se sont pas fait attendre puisque la plus grande centrale syndicale au Québec a fait part de ses priorités avant même le déclenchement officiel des élections fédérales.

La Presse Canadienne

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) estime que les formations politiques doivent notamment s’engager à bonifier le régime d’assurance-emploi et moderniser les lois fédérales qui protègent les travailleurs, que ce soit en ce qui concerne les dispositions anti-briseurs de grève, le retrait préventif des travailleuses enceintes ou la protection des régimes de retraite en cas de faillite des entreprises.

« La pandémie nous a fait comprendre l’importance d’avoir un filet social fiable et solide. Nous avons le devoir de le protéger et même de le bonifier […] Ceux et celles qui aspirent à nous diriger doivent être à l’écoute de la population », ont déclaré le président de la FTQ, Daniel Boyer, et le secrétaire général Denis Bolduc dans un communiqué émis tôt dimanche matin.

L’environnement est aussi au cœur des préoccupations de la FTQ qui s’attend à des engagements fermes de la part des candidats et des chefs des différents partis politiques pour la mise en place d’un « plan de relance économique sur les bases d’une transition juste et en respect de l’environnement à l’image du 21e siècle ».

Les dirigeants syndicaux invitent aussi les chefs de parti à venir les rencontrer afin de leur faire part de leurs préoccupations pour les travailleurs et leur famille. Le syndicat compte aussi faire part de son analyse de la campagne électorale à ses membres.

« La FTQ est à préparer une plateforme électorale avec ses principales revendications, accompagnée d’une analyse des différents engagements des partis politiques. Cette plateforme sera rendue publique afin que l’ensemble des travailleurs et travailleuses puissent faire un choix éclairé au moment du vote », a affirmé le secrétaire général Denis Bolduc.

La FTQ représente plus de 600 000 travailleurs syndiqués au Québec.