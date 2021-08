Économie

Programmes sociaux et environnementaux

Les démocrates présentent un budget de 3500 milliards US

(Washington) Les démocrates du Sénat américain ont dévoilé lundi une résolution budgétaire qui prévoit 3500 milliards US en dépenses et en allègements fiscaux pour rehausser les programmes sociaux et environnementaux, ce qui met la table pour un affrontement cet automne avec les ambitions domestiques du président Joe Biden.