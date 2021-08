La production de bois d’œuvre continue d’augmenter au Québec. Le volume de bois résineux et feuillu scié dans les usines de la province a progressé de 2,2 % entre janvier et mai 2021, selon les plus récentes données de Statistique Canada.

Claude Fortin, Initiative de journalisme local Ma Côte-Nord

Il s’agit d’une croissance un peu plus lente que celle enregistrée par rapport au mois de mai 2020. Le taux de croissance du volume de bois transformé dans les scieries de la province a atteint 6,1 % entre mai de cette année et mai de l’année dernière.

La hausse de la production se répercute dans les prix du bois d’œuvre sur le marché. Selon les données du gouvernement canadien, le mille-pieds planche d’épinette, sapin et pin de l’Est, s’établissait à 685 dollars canadiens au 31 juillet. Il s’agit d’une baisse de 10,3 % en un mois.

Le prix du bois de sciage a reculé de 44,7 % depuis un an. Le prix hebdomadaire du mille pieds d’épinette, de sapin et de pin a atteint 1238 dollars canadiens en moyenne au cours des 52 dernières semaines.