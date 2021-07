Les économies avancées devraient connaître cette année une croissance de 5,6 %, plus rapide que prévu, selon les nouvelles prévisions économiques du FMI publiées mardi. Les pays émergents devraient aussi connaître une forte croissance de 6,3 %, mais les perspectives sont revues à la baisse à cause notamment de l’Inde, plombée par le variant Delta de la COVID-19.

(Washington) Le FMI maintient sa prévision de croissance mondiale à 6 % en 2021, mais alerte sur l’augmentation des disparités entre pays, l’absence de vaccins ralentissant la reprise économique de pays émergents.

Agence France-Presse

Les économies avancées devraient connaître cette année une croissance de 5,6 %, plus rapide que prévu (0,5 point de plus qu’indiqué en avril), selon les nouvelles prévisions économiques du FMI publiées mardi. Les pays émergents devraient aussi connaître une forte croissance de 6,3 %, mais les perspectives sont revues à la baisse (-0,4 point) à cause notamment de l’Inde, plombée par le variant Delta de la COVID-19.

La hausse des prix observée partout dans le monde est liée à des facteurs principalement temporaires, a également relevé le FMI, qui alerte néanmoins sur les risques que cette inflation persiste plus que prévu.