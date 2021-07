Sharon Kozicki occupe depuis huit ans les postes de conseillère du gouverneur et de secrétaire du conseil de direction de la banque centrale. Elle a ainsi conseillé l’ex-gouverneur Stephen Poloz et l’actuel gouverneur Tiff Macklem.

(Ottawa) La Banque du Canada a annoncé mercredi la nomination d’une nouvelle sous-gouverneure, Sharon Kozicki, qui entrera en poste au début du mois d’août.

La Presse Canadienne

Mme Kozicki occupe depuis huit ans les postes de conseillère du gouverneur et de secrétaire du conseil de direction de la banque centrale. Elle a ainsi conseillé l’ex-gouverneur Stephen Poloz et l’actuel gouverneur Tiff Macklem.

Mme Kozicki a en outre dirigé, en 2016, l’examen du cadre de politique monétaire mené par la Banque en prévision du renouvellement, la même année, de l’entente sur le ciblage de l’inflation conclue avec le gouvernement fédéral. Ce cadre doit être renouvelé plus tard cette année.

Dans une déclaration, M. Macklem a souligné que Mme Kozicki apporterait une « importante contribution aux délibérations du conseil de direction » et assurerait que la banque centrale puisse continuer de « prendre des décisions basées sur une diversité de perspectives ».

Sa nomination permet au conseil de direction de retrouver sa composition habituelle de six membres. Il s’agit en outre de la deuxième embauche de la banque centrale en peu de temps avec celle, annoncée la semaine dernière, de Carolyn Rogers au poste de première sous-gouverneure.

Lorsque Mme Rogers se joindra à l’équipe, à la mi-décembre, le conseil de direction de la Banque du Canada « sera temporairement composé de sept personnes ». Selon l’institution, cela favorisera une plus grande diversité de points de vue et assurera une « succession en douceur en cas de départs à la retraite ».