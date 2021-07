Les ventes de matériel électronique, d’électroménagers, d’essence et de vêtements ont augmenté plus que prévu au mois de juin aux États-Unis.

(Washington) Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté en juin bien plus que prévu, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce, aidées par une hausse des ventes de matériel électronique, d’essence et de vêtements, au moment où l’économie américaine reprend de la vigueur.

Agence France-Presse

Le montant total des ventes s’est élevé à 621,3 milliards de dollars en juin, soit 0,6 % de plus qu’en mai. Cette hausse intervient après un net recul le mois d’avant (-1,7 %, révisé en baisse), et a surpris positivement les analystes qui tablaient sur un repli de 0,6 %.

Cette accélération de la consommation a été portée par les ventes de matériel électronique et d’électroménagers qui ont progressé de 3,3 % et par celle des vêtements et magasins d’accessoires (+2,6 %) tandis que l’augmentation des prix de l’essence a fait grimper les ventes des stations-service de 2,5 %.

Après plus d’un an de pandémie de COVID-19 et de restrictions en tous genres, les consommateurs américains ont retrouvé le plaisir d’aller en boutique et de se déplacer.

Les ventes automobiles ont quant à elles de nouveau reculé, à -2 %. Elles pâtissent du ralentissement de la production à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, malgré une demande toujours très élevée.

Également en baisse, les secteurs qui avaient brillé pendant la crise continuent à être boudés par les consommateurs, à l’instar de l’ameublement de la maison (-3,6 %), les matériaux de construction et de jardinage (-1,6 %), et les articles de sport, instruments de musique et librairies (-1,7 %).

La publication des statistiques du département du Commerce survient au moment où la hausse des prix persistente menace le pouvoir d’achat des consommateurs américains.

Les prix à la consommation ont connu une hausse de 5,4 % en juin par rapport à juin 2020, et de 0,9 % sur un mois. Il s’agit de la plus forte hausse depuis 2008.