Le Fonds de solidarité FTQ affiche un profit de 2,9 milliards de dollars pour son exercice annuel terminé le 31 mai 2021. Le rendement annuel à l’actionnaire est de 20,3 %.

André Dubuc La Presse

La valeur de l’action passe de 49,11 $ à 53,21 $, un gain de 4,10 $ en six mois.

Les rendements composés annuels du Fonds (sans tenir compte des crédits d’impôt), en date du 31 mai 2021, sont de 20,3 % pour 1 an, 9,3 % pour 3 ans, 8,9 % pour 5 ans et 7,5 % pour 10 ans.

En plus des déductions REER habituelles, l’achat d’actions du Fonds FTQ donne droit à un crédit d’impôt de 30 %. Il compte 723 501 actionnaires. L’actif net s’élève à 17,2 milliards, investi dans plus de 3437 entreprises représentant 247 612 emplois.

À titre comparatif, l’autre fonds de travailleurs, Fondaction CSN, a obtenu un rendement annuel de 22,7 % au cours de la même période.

Une partie importante du rendement du Fonds FTQ provient de titres québécois cotés en Bourse qui ont gagné 44,5 % en cours d’exercice. Les marchés financiers ont en effet beaucoup progressé depuis le début de l’année financière du Fonds, le 1er juin 2020, un moment où l’économie québécoise se sortait à peine du grand confinement du printemps.

« Nous sommes bien sûr très contents d’avoir généré un excellent rendement pour nos épargnants. Mais au-delà de nos résultats financiers, ce dont nous sommes le plus fiers, c’est l’impact du Fonds partout au Québec. Parce que ce qui nous motive, en plus de stimuler l’épargne, c’est d’investir dans des entreprises qui dynamisent nos régions, qui renforcent nos communautés. Des entreprises qui font avancer le Québec vers une économie plus innovante, plus verte, plus durable », a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, dans un communiqué

Au cours de l’exercice, le Fonds a investi 1,1 milliard de dollars dans l’économie du Québec.

Le Fonds a notamment investi dans AddÉnergie, opérateur de réseau de recharge pour véhicules électriques. AddÉnergie pourra accélérer sa stratégie de croissance et d’expansion de son réseau nord-américain de recharge de véhicules électriques.

Autre initiative, un regroupement d’investisseurs gouvernementaux et privés ont commis 151 millions de dollars en capital patient, dont 30 millions en provenance du Fonds immobilier de solidarité FTQ pour la construction, l’acquisition et la rénovation de 1500 logements abordables.