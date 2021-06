Économie

Le prix du pétrole progresse légèrement

(New York) Les prix du pétrole ont légèrement progressé mardi après un début de journée dans le rouge, un changement de cap illustrant la nervosité des investisseurs à 48 heures du sommet de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs alliés via l’accord OPEP+.