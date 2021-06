La condamnation de l’ONU est annuelle depuis 1992. L’an dernier, il n’y avait pas eu de vote à cause de la pandémie de COVID-19.

(Nations unies) L’Assemblée générale de l’ONU a condamné mercredi lors du vote d’une résolution, pour la 29e fois et à nouveau avec une écrasante majorité, l’embargo économique imposé par les États-Unis à Cuba depuis six décennies, seuls Washington et Israël votant contre.

Agence France-Presse

Sur 193 membres des Nations unies, 184 pays ont voté pour cette condamnation, trois pays s’abstenant : Colombie, Ukraine et Émirats arabes unis.

Une demi-douzaine de pays n’ont pas voté, parmi lesquels figurent le Brésil et l’Équateur.

La condamnation de l’ONU est annuelle depuis 1992. L’an dernier, il n’y avait pas eu de vote à cause de la pandémie de COVID-19.

Les États-Unis ne se sont abstenus qu’une fois, en 2016, après un rapprochement opéré par l’administration du démocrate Barack Obama à l’égard de Cuba.

Les deux pays ont rétabli leurs relations en 2015. Mais l’ex-président républicain Donald Trump a inversé ce rapprochement historique : il a de nouveau qualifié le pays communiste d’État lié au terrorisme et a imposé près de 250 nouvelles sanctions contre Cuba. Les mesures ont provoqué une crise de l’énergie et du carburant, restreint les déplacements des touristes américains vers l’île et limité l’envoi de fonds des Cubano-Américains à leurs proches à Cuba.

À ce jour, le président démocrate Joe Biden, qui avait comme vice-président auprès de Barack Obama, participé au rapprochement avec Cuba, n’a annulé aucune des sanctions imposées par Donald Trump, depuis son arrivée en janvier à la Maison-Blanche.

Lors du dernier vote, en novembre 2019, l’embargo contre Cuba avait été condamné par 187 pays sur les 193 que compte l’ONU. Les États-Unis, Israël, et pour la première fois le Brésil dirigé par Jair Bolsonaro, avaient voté contre. Seuls deux pays s’étaient abstenus : l’Ukraine et, pour la première fois, la Colombie, dont le président Ivan Duque était un grand allié de l’administration de Donald Trump.

L’embargo américain, imposé il y a 59 ans et durci à plusieurs reprises, n’a pas eu pour conséquence de mettre un terme au régime communiste cubain.

Cuba assure que depuis que le président John Kennedy a imposé un embargo économique sur Cuba en février 1962, au milieu de la Guerre froide, les répercussions pour l’économie cubaine se chiffrent en dizaines de milliards de dollars perdus.

L’embargo sur Cuba est imposé via une loi américaine et seul le Congrès américain peut y mettre fin.