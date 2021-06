« Nous voulons diversifier nos achats pour (devenir moins dépendants) de producteurs comme la Chine, car nous voulons moins de dégâts environnementaux et plus de transparence sur les conditions de traitement de la main-d’œuvre », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, lors d’une conférence de presse commune avec le premier ministre canadien Justin Trudeu.

(Bruxelles) L’UE et le Canada ont annoncé mardi « un partenariat stratégique » sur les matières premières qui doit aider l’Europe à s’affranchir en partie des fournisseurs chinois, notamment pour la fabrication des batteries utilisées dans les voitures électriques.

Agence France-Presse

« Nous voulons diversifier nos achats pour (devenir moins dépendants) de producteurs comme la Chine, car nous voulons moins de dégâts environnementaux et plus de transparence sur les conditions de traitement de la main-d’œuvre », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, lors d’une conférence de presse commune avec le premier ministre canadien Justin Trudeau.

« Afin de continuer à créer de bons emplois verts pour la classe moyenne, nous devons sécuriser nos approvisionnements en minerais et métaux essentiels pour des objets comme les batteries de voitures électriques », a expliqué M. Trudeau, venu à Bruxelles pour un sommet UE/Canada, juste avant un sommet UE/États-Unis.

Les deux parties ont souligné l’excellence de leurs relations à la fois en matière économique et de politique étrangère.

L’UE, un des principaux fabricants mondiaux de vaccins, a travaillé étroitement avec le Canada dans la lutte contre la pandémie, exportant 16 millions de doses de vaccins vers ce pays.

À la mi-journée, Justin Trudeau a visité l’usine belge du laboratoire Pfizer, à Puurs, en compagnie de son homologue Alexander De Croo.

Une manière pour la Belgique de vanter à nouveau son « rôle important dans la production internationale de vaccins et dans la lutte contre le coronavirus », a-t-on fait valoir au cabinet du premier ministre belge.

Le site de Puurs est une plateforme cruciale dans la fabrication du vaccin BioNTech-Pfizer, et les doses qui y sont produites alimentent le marché mondial bien au-delà de l’Europe, notamment le Canada.

Plus de 70 % des Canadiens de plus de 12 ans ont déjà reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19, selon Ottawa. Et dans ce pays le sérum Pfizer-BioNTech est le plus administré des trois actuellement utilisés (avec ceux de Moderna et d’AstraZeneca).

Justin Trudeau s’est dit « extrêmement reconnaissant » à l’égard de Pfizer et de son personnel en Belgique.

« Je tenais absolument à venir remercier, pas juste le gouvernement belge et nos amis européens, mais aussi les Belges et les gens ici, chez Pfizer, pour avoir aidé, pas juste les Canadiens, mais aussi le monde entier », a-t-il affirmé.