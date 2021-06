(Washington) L’inflation a été forte en mai aux États-Unis, les prix ayant augmenté de 5 % sur un an, leur plus forte hausse depuis près de 13 ans, tirés notamment par l’augmentation des prix des voitures d’occasion, selon l’indice CPI publié jeudi.

Agence France-Presse

Sur un mois, la hausse s’établit à 0,6 %, un peu moins forte qu’en avril (+0,8 %), mais plus qu’attendu par les analystes qui tablaient sur 0,4 %. En excluant les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, l’inflation dite sous-jacente est de 0,7 %, moins qu’en avril (+0,9 %), mais également plus forte qu’attendu.