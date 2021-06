PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le déficit des biens et services est tombé à 68,9 milliards de dollars aux États-Unis, un peu plus qu’attendu (68,6 milliards), reculant de 8,2 %, avec des importations en baisse de 1,4 % à 273,9 milliards de dollars et des exportations en hausse de 1,1 % à 205 milliards.