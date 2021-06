(Washington) La croissance du secteur manufacturier aux États-Unis s’est accélérée un peu plus qu’attendu en mai, la demande restant élevée, et malgré des difficultés persistantes pour la main-d’œuvre et l’approvisionnement, selon l’indice ISM des directeurs d’achat publié mardi.

Agence France-Presse

L’indice s’est établi à 61,2 % en mai, soit 0,5 point de plus qu’en avril, et à un niveau supérieur aux 61 % attendus par les analystes.

Un indice supérieur à 50 % signifie que l’activité est en expansion ; elle est en contraction si l’indice est inférieur à ce seuil.

Les entreprises interrogées dans le cadre de cette enquête mensuelle, ainsi que leurs fournisseurs, ont fait état d’une « demande croissante », a souligné Timothy Fiore, responsable de cette étude, cité dans le communiqué.

Mais « des délais record (de livraison), des pénuries à grande échelle de matières premières essentielles, la hausse des prix des matières premières et les difficultés de transport des produits continuent d’affecter tous les segments de l’économie manufacturière », souligne-t-il.

Par ailleurs, « l’absentéisme des travailleurs, les fermetures de courte durée dues à des pénuries de pièces et les difficultés à pourvoir les postes vacants continuent d’être des problèmes qui limitent le potentiel de croissance de la fabrication », détaille l’économiste.

Les entreprises font face à des difficultés d’approvisionnement au niveau mondial. Cela fait grimper les prix, et l’inflation aux États-Unis a accéléré en avril, à 3,6 % sur un an, sa plus forte hausse depuis 2007, selon l’indice PCE publié vendredi.