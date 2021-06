Économie

États-Unis

Le secteur manufacturier stimulé par la forte demande en mai

(Washington) La croissance du secteur manufacturier aux États-Unis s’est accélérée un peu plus qu’attendu en mai, la demande restant élevée, et malgré des difficultés persistantes pour la main-d’œuvre et l’approvisionnement, selon l’indice ISM des directeurs d’achat publié mardi.