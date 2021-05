Après cinq ans d’analyse, de recours judiciaires et administratifs des grandes compagnies visées, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) persiste et signe. Dans une décision fort attendue rendue publique ce jeudi, l’organisme fédéral a annoncé qu’il maintenait les tarifs imposés en 2016, qui représentaient dans certains cas des baisses de 89 % imposées aux grandes entreprises comme Bell, Rogers et Vidéotron pour l’accès de leurs infrastructures aux fournisseurs indépendants.

Karim Benessaieh

La Presse

Ces grandes entreprises devront en outre rembourser, rétroactivement à 2016, les montants payés en trop.

Techniquement, le CTRC va même un peu plus loin en abolissant un coût supplémentaire de 10 % qu’il avait accordé aux entreprises exploitant un réseau téléphonique, comme Bell et Telus.

Le CRTC ne mentionne aucune somme précise pour cette rétroactivité. Selon le regroupement des Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens (ORCC), qui représente 28 fournisseurs indépendants, elle serait d’environ 450 millions.

« Ce modèle favorisera une plus grande concurrence et de nouveaux investissements, afin que l’industrie puisse mieux répondre aux besoins des Canadiens, a déclaré par communiqué Ian Scott, président du CRTC. La décision d’aujourd’hui nous permettra de nous concentrer sur cet objectif, tout en offrant une certitude sur le marché aux fournisseurs de services internet. »

Les recours des grandes entreprises depuis 2019 n’ont toutefois pas été menés en vain. Le CRTC reconnaît dans son communiqué que leurs arguments ont amené l’organisme fédéral « à douter de l’exactitude de certains aspects de sa décision d’août 2019 ». Cette décision, qui n’a jamais été appliquée en raison des nombreux recours, est dans les faits évacuée.

En 2016, dans un langage qui ne lui était pas habituel, le CRTC avait estimé que les tarifs proposés par les gros fournisseurs « n’étaient ni justes ni raisonnables ». Il a plutôt élaboré sa propre grille de calcul, charcutant considérablement les prix pour permettre à plus de petits fournisseurs d’entrer dans le marché. Dans les faits, pratiquement aucun de ces fournisseurs indépendants n’a profité des nouveaux tarifs à la baisse. La décision de ce jeudi du CRTC est applicable immédiatement, mais d’autres recours des grandes entreprises pourraient encore en retarder la mise en œuvre.

Le CRTC, dans sa décision, précise par ailleurs vouloir favoriser un modèle d’« accès à haute vitesse dégroupé ». Il s’agirait en fait d’inciter les petits fournisseurs à déployer eux-mêmes des infrastructures pour s’affranchir en partie des réseaux des grandes entreprises. Aucune mesure n’a encore été annoncée à cet égard.

Le fil des évènements

Octobre 2016

Dans une décision coup-de-poing, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) décide de mettre au pas les fournisseurs de service internet en charcutant leurs tarifs de gros, jugés « déraisonnables ». On impose une baisse provisoire pouvant atteindre, dans certains cas et pour le transport des signaux, 89 % du tarif qu’exigeaient les gros fournisseurs. La décision est provisoire.

Août 2019

Le CRTC confirme de façon permanente sa décision de 2016, imposant en outre un remboursement rétroactif aux fournisseurs indépendants, une somme qui pourrait s’élever aujourd’hui à plus de 450 millions, selon le regroupement des Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens (ORCC), qui représente 28 fournisseurs indépendants.

Septembre 2019

Un regroupement de gros fournisseurs, notamment Bell, Rogers, Telus et Vidéotron, portent devant la Cour d’appel fédérale la décision du CRTC. Parallèlement, des fournisseurs demandent au CRTC une révision de sa décision.

Septembre 2020

La Cour d’appel fédérale tranche, dans une décision unanime : le CRTC n’a pas outrepassé son mandat. Les grandes entreprises doivent dès maintenant offrir leur signal internet aux fournisseurs indépendants aux prix réduits qui avaient été décrétés par le CRTC en août 2019.

Février 2021

La Cour suprême refuse d’entendre la contestation des grandes entreprises de la décision de la Cour d’appel fédérale.

Mai 2021

Après 20 mois d’analyse, le CRTC maintient les tarifs intérimaires établis en 2016, et impose un paiement rétroactif.