(Ottawa) Le revenu net des agriculteurs canadiens a bondi de 84,2 % en 2020 pour atteindre 9,9 milliards, une forte croissance des recettes ayant dépassé la légère augmentation des dépenses.

La Presse Canadienne

Statistique Canada signale que cette hausse a fait suite à une augmentation de 10,5 % observée en 2019 et à une baisse de 32,7 % enregistrée en 2018.

L’agence fédérale explique la performance de l’année dernière par une augmentation des recettes des cultures, alimentée par une forte demande à l’exportation combinée à la baisse des prix du carburant pour les machines et des engrais.

La Saskatchewan a été à l’origine à elle seule de plus des trois cinquièmes de la hausse à l’échelle nationale.

Au Québec, le revenu net des agriculteurs a augmenté de 2019 à l’an dernier de 930 millions à près de 1,3 milliard. Il a toutefois reculé de 131 millions à 83 millions au Nouveau-Brunswick.

Les recettes monétaires agricoles, qui comprennent les recettes provenant des ventes de cultures et de bétail, ainsi que les paiements de programme, ont augmenté de 8,3 % au Canada pour atteindre 72,2 milliards en 2020, la hausse la plus marquée depuis 2012.

En 2020, les recettes des cultures ont progressé de 14,8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 42,4 milliards, après avoir augmenté de 4,2 % en 2019. Les recettes plus élevées du canola, des lentilles et du cannabis ont plus que contrebalancé la baisse des ventes de fruits et de légumes.

En 2020, les recettes du bétail ont diminué de 1,1 % pour s’établir à 26,3 milliards, la pandémie ayant perturbé les chaînes d’approvisionnement associées à la transformation de la viande.

Les recettes des producteurs de porcs ont affiché une hausse de 1 %, celles liées aux œufs ont augmenté de 4,3 %, celles des producteurs de poulets ont légèrement augmenté de 0,6 %, tandis que les recettes des producteurs de dindes et de dindons ont fléchi de 4,1 % en raison de la baisse des quantités vendues.